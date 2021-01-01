"Heat, bu yaz DeRozan ve Lowry'yi kovalayabilir!" iddiası

Miami Heat'in, 2021 serbest oyuncu döneminde San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan ve Toronto Raptors point guardı Kyle Lowry'yi takip edebileceği iddia edildi.



DeRozan ve Lowry ikilisi, DeMar'ın Spurs'a takas edildiği döneme kadar, Raptors'da büyük normal sezon başarılarına imza atan bir ikiliydi.



Bleacher Report'tan Greg Swartz, serbest oyuncu döneminde her takımın hedef alabileceği en uygun oyuncuları ayrıntılarıyla anlattığı bir makalede, ikilinin Heat ile muhtemel ilişkisini şu şekilde kaleme aldı:



"Son takas tarihinde Lowry'yi takas etmemek, özellikle de Heat'in kendisini ölü sezon döneminde herhangi bir karşılık vermeden alabileceği düşünüldüğünde, bir nimet olarak görülebilir.



35 yaşındaki Lowry, bu sezon hala üst düzeyde oynuyor (17.1 sayı, 5.5 ribaund, 7.3 asist, 1.1 top çalma) ve Miami'nin lig bazında 24'üncü sıradaki hücumunu büyük ölçüde iyileştirebilir.



DeRozan da başka bir ilginç seçenek. Jimmy Butler ile kanatta mükemmel bir uyum sağlayabilecek mükemmel bir oyun kurucu ve skorer. Ayrıca playofflarda 58 kez ilk beş başlama tecrübesine de sahip.



Peki Lowry ve DeRozan, yeniden bir araya gelmek için maaşlarından büyük bir kesinti yaparlar mı?"



