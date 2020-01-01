"Heat, 2021'de 'tüm eforunu' Giannis'i kovalamaya adayacak" iddiası!

Miami Heat'in, 2021'de "tüm eforunu" Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu kovalamaya adayacağı iddia edildi.



Yakın zamanda, Giannis ve Miami'yi birbirine bağlayan çok sayıda söylenti ortaya çıkmıştı.



The Athletic'den Shams Charania, Heat'in Antetokounmpo'yu kovalama konusunda "tüm eforunu" ortaya koyacağını bildirdi:



"Kaynaklar, 'Miami, 2021 serbest oyuncu döneminde tüm eforuyla, Milwaukee'nin iki kez MVP olmuş yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun peşine düşmeye hazırlanacağını' söylediler."



NBA Finalleri'ne yeni yükselen bir Heat takımına Antetokounmpo'yu eklemenin, takımı ligde şampiyonluk favorilerinden biri yapacağı biliniyor.



25 yaşındaki yıldız, maç başına ortalama 29.5 sayı, 13.6 ribaund, 5.6 asist, 1.0 top çalma ve 1.0 blok ortalamaları ile başka bir harika sezonu tamamlamıştı.



Antetokounmpo ve Bucks, geçtiğimiz sezon ligdeki en iyi normal sezon derecesini kaydetmelerine rağmen, playoffların ikinci turunda beş maçta Heat'e elenmişti.



Antetokounmpo'nun şu anda sözleşmesinde bir yılı daha bulunuyor ve 2020-21 NBA sezonunun sona ermesinin ardından sınırsız bir serbest oyuncu olması planlanıyor.



