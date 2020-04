1000 TL YARDIM PARASI NASIL ALINIR?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs süreci kapsamında aldıkları ekonomik önlemlerle ilgili konuştu.Albayrak, "." ifadelerini kullandı.Ülkelerin, salgının ekonomilerine, küresel ticarete, diplomasiye, uluslararası ilişkilere verebileceği zararların önüne geçmek için dayanışma ile çalışma kararı aldımlarına dikkati çeken Albayrak, dayanışma içinde hareket eden, sosyal yapısını, ekonomisini, sistemlerini ayakta tutabilen ülkelerin bu süreçten kazançlı çıkacağını vurguladı.Albayrak, bu dayanışmayı gösteremeyenlerin ise uzun süre altından kalkmak için uğraşacakları çok ciddi bir tablo ile karşılaşacaklarının altını çizerek, "Hamdolsun, salgına karşı önlemleri erkenden almanın yanında, dünyaya da sürecin ilacı olan birliği, beraberliği, dayanışmayı en erken gösteren ülke olduk ve kenetlendik. Bizim birinci önceliğimiz hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemesi. Bunun için mücadele sürdürüyoruz. Sanayicimizi, esnafımızı, KOBİ'lerimizi korumak adına gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.Vatandaşların gelirlerini güvence altına almak ve kayıplarını telafi etmek için canla başla çalıştıklarını ifade eden Albayrak, "Bu kapsamda dar gelirli 2,1 milyon ailelerimiz için bin lira nakdi yardım yapacağımızı açıklamıştık. Yeni çalışmamız neticesinde inşallah süreçten etkilenen yaklaşık 2,3 milyon aileye daha bu yardımı yapacağız. Toplamda 4,4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız. Çalışma Bakanlığımız bu konuda çok ciddi yoğun bir çalışma yürütüyor, bu ay içerisinde inşallah tamamlanacak." ifadelerini kullandı.Albayrak, esnaf için, mücbir sebep kapsamına giren firmalar ve KOBİ'ler için vergi ve SGK ödemelerini ertelediklerini anımsatarak, dükkanını kapatan ya da işleri yavaşlayan esnafa da kısa çalışma ödeneği sağladıklarını, esnafın yanında çalışanların maaşının büyük kısmını ödeyeceklerini söyledi.Bu süreçte kısa çalışma ödeneğine başvuramayan esnaflar, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar olduğuna dikkati çeken Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız" dedi.Albayrak, Halkbank aracılığı ile Hazine destekli düşük maliyetli Esnaf Destek finansmanının devreye girdiğini belirterek, şunları kaydetti:"Pazartesi günü itibari ile 180 binin üzerinde esnafımız bu destek için, yaklaşık 46 bin esnafımız da Paraf Ticari Kartı için başvuru yaptı. Şu ana kadar 55 binden fazla esnafımıza, bunun 48 bini ilk defa bu destekten faydalanacak esnafımız olacak, 25 bin lira finansman sağlandı, 30 binden fazla esnafımıza da 25 bin lira limitli ticari kart sağlandı. Dün itibarıyla esnafımıza 2 milyar liradan fazla finansman desteğini kullandırmış olduk. KOBİ'lerimiz için KGF aracılığı ile 'İşe Devam Desteği'ni devreye almıştık. Yaklaşık 51 bin 651 firmamız 'İşe devam desteği'ne başvurdu. Pazartesi gün sonu itibarıyla yaklaşık 23 bin firmaya, 20 milyar liralık kredileri tahsis edildi. Bu firmaların yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturdu. Kullandırımlar bu hafta başladı. Dün itibarıyla 2,8 milyar liralık finansman ilk gün KOBİ'lerimizin hesaplarına geçti. 5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. Dün itibarıyla 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz."Vatandaşların, esnafın, KOBİ'lerin taleplerini anlık takip ettiklerini dile getiren Albayrak, BDDK bünyesindeki çağrı merkezi, sosyal medyada devreye alınan takip hesapları ve bakanlık bünyesindeki ekipleri ile tüm talepleri anlık takip ettiklerini, muhataplarından bilgi aldıklarını ve vatandaşlara dönüş yaptıklarını anlattı.Albayrak, sadece son 1 haftalık sürede 10 bine yakın şikayet ve talebi incelediklerini ve dönüşünü sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:"Kamu bankalarımızın genel müdürleri, genel müdür yardımcıları her gün televizyonlarda vatandaşlarımızın sorularını yanıtlıyor. En doğru bilgileri birinci elden, en şeffaf şekilde sağlıyor. Bu salgının ekonomiye etkileri olacaksa, burada ekonomiyi ve piyasaları bu salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız. Bu bir milli mücadele. Türkiye'nin yakın tarihinde geçtiği kritik süreçlerin tamamında milletiyle aynı safta buluşamayanların bugünlerde kalkıştığı provokasyon girişimlerinin boş çıktığını görüyoruz. 17 yıldır, sağlığa, sosyal güvenliğe yapılan yatırımların meyvelerini bugünlerde görüyoruz. Hiçbir tıbbi ekipman ihtiyacı, maddi destek, küresel yardım olmaksızın mücadelemizi sürdürüyoruz. Birileri her türlü iftiraları yapsa da güneş balçıkla sıvanmaz. Gelişmiş ülkelerin çöken sağlık sistemlerini, insanına sunamadığı hizmeti, sağlık çalışanlarına ulaştıramadığı ekipmanları görmeyenlere söyleyecek sözümüz yok."Bakan Albayrak, bunun meşakkatli, sabır ve dayanışma isteyen çok yoğun bir mücadele olduğunu ifade ederek, "Bu mücadelede, destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var. Biz, Türkiye olarak hayalleri, hedefleri, idealleri olan büyük bir ülkeyiz. Biz hayallerimizden, ideallerimizden asla vaz geçemeyiz. Toprağın tohum beklediği bu bahar başlangıcında, ekinlerimizi dikeceğiz. Ekonomimizin çarklarını çalışır tutmak için, her gün bir kez daha Bismillah diyerek kollarımızı sıvayacağız." ifadelerini kullandı.Bu gecenin Berat Kandili olduğuna dikkati çeken Albayrak, "Bu mübarek gecede Rabbimizin ilahi merhametine, Peygamber Efendimizin himmetine nail olmak ve selametimiz ve sıkıntılardan beratımız için dua edelim. Cenabı Allah ettiğimiz tüm dualarımızı mübarek Berat gecesi hürmetine kabul etsin. Bu badireyi de atlatarak, Allah'ın izniyle 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine yürüyeceğiz. İnşallah birlikte başaracağız." diye konuştu.Dünyayı etkisi altına alan Corona virüs nedeniyle bir çok aile geçim konusunda sıkıntılar yaşamakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yakın zamanda bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş ve ihtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımlar yapılacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili detaylar netlik kazanmaya başladı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı"nın detaylarını paylaştı.Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır." bilgisini verdi. Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin bu ayın sonunda başlayacağını kaydetti.Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de Devlet sistemi üzerinden yapılır.