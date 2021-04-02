Hatayspor'un yıldızına 3 talip birden!

Süper Lig takımlarından Hatayaspor'un futbolcusu Rayane Aabid için yeni bir iddia gündeme geldi.



Fransız basınının haberine göre; bu sezonki performansıyla dikkat çeken Aabid için 3 Fransız kulübünün talip olduğu belirtildi.



Nantes, Angers ve Saint-Etienne'in radarında olduğu aktarılan Aabid için Türkiye'deki büyük kulüplerden de teklifler gelebileceği iddia edildi.



Bu sezon takımıyla 28 resmi maça çıkan Aabid, 2 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.



