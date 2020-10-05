Hatayspor'da farklı mağlubiyet üzüntüsü

Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 6-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor, ligde ilk yenilgisini aldı.



Bordo- beyazlı takım mutlak puan parolasıyla çıktığı Aytemiz Alanyaspor maçından umduğunu bulamadı.



Ligdeki ilk üç maçta Atakaş Hatayspor, son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yenmiş, Fenerbahçe maçından 0-0 golsüz ayrılırken Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmişti.



Hatay temsilcisi dün Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısında 4 ve ikinci yarısında da 2 golü kalesinde görerek ilk yenilgisini aldı.



Alanya deplasmanında ağır bir yenilgi yaşayan bordo-beyazlı ekip, bu sonuçla "yenilmezlik ve gol yememe" serisini kaybetti.



Ligde liderlik koltuğuna oturan Aytemiz Alanyaspor, puanını 10 yükseltirken, Atakaş Hatayspor, 7 puanla 7'nci sırada kaldı.



