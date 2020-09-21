'Hatayspor'a çok kolay kart çıkıyor'

Hatayspor'da Yusuf Abdioğlu, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından çıkan 2 kırmızı karta tepki gösterdi.



Kendilerine kolay kart çıktığını kaydeden Abdioğlu, "Bugün hücumsal anlamda biraz zayıf kaldık ama savunmada da neredeyse pozisyon vermedik. Bize karşı çok rahat kart çıkıyor. Bu kadar rahat kart çıkarırsanız, 2. kartı vermeniz de doğal" dedi.



2 maçta aldıkları 4 puanın önemli olduğunu belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Hatayspor, Süper Lig'de ilk kez mücadele ediyor. 2 maçta 4 puan aldık. Tüm camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



