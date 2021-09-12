Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Rizespor evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçı Hatayspor 2-0'lık skorla kazandı.



İki takımın da kontrollü oyunu tercih ettiği karşılaşmada Hatayspor deplasmanda daha etkili oldu. Rizespor'un 90 dakikada kaleyi bulan şutu olmazken, Hatayspor 7. isabetli şutun sonunda 81. dakikada Mame Barem Diouf ile golü buldu. Rizespor 89. dakikada El Kaabi ile bulduğu 2. golün ardından karşılaşmadan 2 farklı üstün ayrıldı.



Bu sonucun ardından galibiyet özlemi 4 maça çıkan Rizespor, 1 puanla alt sıralardan kurtulamadı. 2 galibiyet ve 1 beraberlik performansa ulaşan Hatayspor ise 7 puana yükseldi.



Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor evinde Kayserispor'u konuk edecek, Rizespor ise Adana Demirspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada Traore'nin ara pasında sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Diouf'un yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu ayakları ile çelmeyi başardı.



13. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boyd'un sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Gökhan Gönül'ün ön direkte kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta çıktı.



40. dakikada ceza yayı üzerinde savunmadan sıyrılan Kamara'nın kaleci ile karşı karşıya sert şutunda, Gökhan Akkan yatarak topu çelmeyi başardı.



45+3. dakikada Bolasei'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında Pohjanpalo'nun penaltı noktasında kontrol edip vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





55. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde önünde bulan El Kaabi müsait durumdaki Kamara'ya çıkardı. Bu futbolcunun boş kaleye şutunda çizgi üzerinde Gökhan Gönül ayağı ile meşin yuvarlağı kornere çeldi.



64. dakikada sol kanattan Adekugbe'nin ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen El Kaabi'nin kafa vuruşunda Gökhan Akkan, uzanarak topu kornere çeldi.



80. dakikada Hatayspor 1-0 öne geçti. Adekugbe'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında ön direkte iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1



89. dakikada Hatay ekibi farkı 2'ye çıkardı. Baiano'nun geri pasında kaleci Gökhan Akkan'ın uzaklaştırmak istediği topta El Kaabi araya girdi. El Kaabi'nin ilk şutunda kaleci Gökhan Akkan topu yatarak çelmeyi başardı. Bu oyuncunun ikinci kez vurulunda top filelere gitti. 0-2



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Gökhan Gönül, Holmen, Cemali Sertel (Dk.59 Emir Han Topçu), Djokovic, Phiri (Dk.69 Sabo), Alper Potuk (Dk.81 Deniz Hümmet), Boyd (Dk.69 Yasin Pehlivan), Bolasie, Pohjanpalo (Dk.81 Umar)



Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe (Dk.87 Bülent Cevahir), Ribeiro (Dk.76 Boudjemaa), Fatih Kuruçuk, Burak Öksüz, Kamara (Dk.69 Louis), Onur Ergün, Diouf, Traore (Dk.88 Sackey), El Kaabi



Goller: Dk.81 Diouf, Dk.89 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)



Sarı kartlar: Dk.45+5 Diouf, Dk.67 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)



