Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
BEŞİKTAŞ SONRASI ÇIKIŞ İSTİYOR
Süper Lig'de geçen hafta sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Hatayspor, çıkışını sürdürmek için Ankara ekibi karşısında galibiyet arayacak.
HANGİ FUTBOLCULAR YOK?
Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve Christian Atsu'nun yanı sıra kart cezalısı Kamil Ahmet Çörekçi ve Simon Falette de maçta forma giyemeyecek.
LİGDEKİ DURUMU
Hatayspor, hava yoluyla Ankara'ya gidecek. Ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 10 puan toplayan bordo-beyazlı ekip, 15. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ SONRASI ÇIKIŞ İSTİYOR
Süper Lig'de geçen hafta sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Hatayspor, çıkışını sürdürmek için Ankara ekibi karşısında galibiyet arayacak.
HANGİ FUTBOLCULAR YOK?
Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve Christian Atsu'nun yanı sıra kart cezalısı Kamil Ahmet Çörekçi ve Simon Falette de maçta forma giyemeyecek.
LİGDEKİ DURUMU
Hatayspor, hava yoluyla Ankara'ya gidecek. Ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 10 puan toplayan bordo-beyazlı ekip, 15. sırada yer alıyor.
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