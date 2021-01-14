Hatayspor, Helder Barbosa ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Portekizli orta saha oyuncusu Helder Barbosa'yı gönderdi

Haber; AA
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Hatayspor, Helder Barbosa ile yollarını ayırdı
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14 Ocak 2021 12:25
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Portekizli orta saha oyuncusu Helder Barbosa ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Takımımızın TFF 1. Lig'de kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Helder Barbosa'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.



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