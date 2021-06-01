Hatayspor'dan sol kanata transfer

Hatayspor, sol kanat oyuncusu Osman Şahin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'dan sol kanata transfer
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01 Haziran 2021 19:34
Osman Şahin
Osman Şahin
Erzurumspor
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Osman Şahin'i kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Ofspor'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, onursal başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı törenle Osman Şahin'in kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedilerek, "Osman Şahin'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi.


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