Hatayspor'da tek belirsiz: Falette

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile mücadele edecek.

Haber; AA
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Hatayspor'da tek belirsiz: Falette
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18 Eylül 2021 15:51
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Bordo-beyazlılar ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet ile 7 puanla 8. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken sakatlığı bulunan Simon Falette'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.


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