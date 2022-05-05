Hatayspor'da hazırlıklar tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u evinde ağırlayacak olan Hatayspor'da hazırlıklar tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da hazırlıklar tamamlandı
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05 Mayıs 2022 22:16
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 6 Mayıs Cuma günü sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. İdmanda futbolcular pas, top kapma, dar alan ve hava topu çalışması yaptı.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü

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