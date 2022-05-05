Hatayspor'da hazırlıklar tamamlandı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 6 Mayıs Cuma günü sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. İdmanda futbolcular pas, top kapma, dar alan ve hava topu çalışması yaptı.
Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. İdmanda futbolcular pas, top kapma, dar alan ve hava topu çalışması yaptı.
Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü
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