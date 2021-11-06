Hatayspor'da Adana Demirspor maçı öncesi 2 eksik!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor'da Adana Demirspor maçı öncesi 2 eksik!
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06 Kasım 2021 09:50
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 23 puanla 2. sırada bulunan Hatayspor, 13 puanlı rakibi Adana Demirspor karşısında çıkışını sürdürmek için galibiyet arayacak.

Adana Demirspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün ve Isaac Sackey, karşılaşmada forma giyemeyecek.


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