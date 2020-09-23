Hatay BŞB, İdal Yavuz'la 5 yıllık sözleşme imzaladı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, İdal Yavuz'u renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Hatay BŞB, İdal Yavuz'la 5 yıllık sözleşme imzaladı
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23 Eylül 2020 14:49
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, İdal Yavuz'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay ekibi, 1,94 metre boyundaki İdal ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, takımın altyapısında yetişen 16 yaşındaki genç basketbolcuya başarı diledi.



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