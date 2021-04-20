Harun Tekin kendini buldu

Fenerbahçe'de Harun Tekin, Başakşehir maçında yıldızlaşarak herkesi sevindirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Harun Tekin kendini buldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Nisan 2021 08:23
Harun Tekin
Harun Tekin
Fenerbahçe
Süper Lig'in kritik bir sürecinde kaleyi Altay'ın sakatlığıyla devralan Harun Tekin, Başakşehir maçında yıldızlaşarak herkesi sevindirdi.

Müsabakanın 86. dakikasında sebebiyet verdiği penaltıyı kurtaran Harun hem hatasını telafi etti hem de takımını yarışın içinde tuttu. Bu kurtarış sarı-lacivertliler için büyük önem taşıyacak.

Kalan haftalarda Altay sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği için Harun'un birinci kaleci olarak ciddi bir özgüvene ihtiyacı vardı. Sakatlıktan yeni çıkan tecrübeli kaleci kurtardığı penaltı sonrası adeta eski günlerine döndü. Maç sonu tüm takım arkadaşları soyunma odasında Harun'u tebrik etti. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.