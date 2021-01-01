Harden: "Playofflar başlamadan önce döneceğime eminim!"

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, normal sezonun bitiminden önce kadroya döneceğinden "çok emin" olduğunu söyledi.



Sağ hamstringinde sakatlık bulunan 31 yaşındaki oyuncu, 5 Nisan'dan beri forma giyemiyor.



Harden, kendisini "gerçekten iyi" hissettiğini ve kondisyonu, hızı ve yön değiştirmeleri üzerine çalıştığını açıkladı:



"Döneceğimden gerçekten çok eminim. Playofflardan önce, evet. Gerçekten iyi hissediyorum. Kondisyonumu geri kazanmaya çalışıyorum sadece. Hız değiştirme, yön değiştirme ve normalde olduğu gibi hareket edebilmem için güç ve çabukluk kazanma üzerine uğraşıyorum. Şimdiye kadar çok iyi gitti. Planımız, playofflardan önce birkaç maç oynama fırsatı bulmam."



