Philadelphia 76ers guardı James Harden'ın "kişisel bir mesele" nedeniyle üst üste ikinci günde de takımla antrenmana çıkmadığı bildirildi.



Koç Nick Nurse, Harden'ın son dönemdeki durumu hakkında şunları söyledi:



"Takımın neler olduğunu açıkça ortaya koyduğunu düşünüyorum. Dediğimiz gibi, her gün bir şeyler üzerinde çalışıyorlar. Biz burada bulunan arkadaşlara odaklanıyoruz."



Henüz hazırlık maçlarının hiçbirinde forma giymemiş olan Harden, takas talebi sonrası antrenman kampına katılmış ve çalışmalarına devam etmişti. Geçtiğimiz hafta takım başkanı Daryl Morey ile bozulan ilişkisinin düzelemeyeceğini belirtmiş olan Harden, yaz döneminde 76ers'ta oynayamayacağını söylemişti.



Harden'ın şikayetlerinin bir kısmı, geçen sezonun ardından Sixers'la uzun vadeli bir sözleşme imzalaması gerektiğine olan inancından kaynaklanmıştı. Bu sözleşme teklifi gelmeyince, yıldız oyuncu takasını istemişti.



Önceki hafta takas talebinin durumu hakkında kaçamak konuşan Harden, 76ers'ın bu gece oynayacağı son hazırlık maçı olan Atlanta Hawks karşılaşmasında forma giyebileceğini söylemiş olsa da, Nurse, tecrübeli oyuncunun bu maçta forma giymesine pek olası bakmadığını belirtti.



