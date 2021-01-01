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Harden: "Benim durumum, Simmons'ınkinden tamamen farklıydı"

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, geçmişte Houston Rockets ile yaşadıklarının, şu anda Ben Simmons'ın Philadelphia 76ers ile yaşadığından 'tamamen farklı' olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı James Harden, geçmişte Houston Rockets ile yaşadıklarının, şu anda Ben Simmons'ın Philadelphia 76ers ile yaşadığından 'tamamen farklı' olduğunu söyledi.

Harden, geçmişte Rockets'ın şampiyonluk için rekabet edemeyeceğine inandığı için Houston ekibini takasa zorlamıştı. Simmons ise önceki ay 76ers ekibinden takasını istemişti ve henüz takımının yanına katılmış değil.

Yakın zamanda Harden'a, Simmons'ın durumunun kendisinin Houston'daki durumuna benzer olup olmadığı sorulduğunda, yanıtı şu şekilde oldu:

"Ben bunlara karışmıyorum. Benim davam değil. Benimki tamamen farklıydı. Ama artık Brooklyn'deyim. O dönemde olup bitenler benim için biraz rahatsız ediciydi, çünkü fazla dikkat çekmeyi, özellikle de negatif enerjiyi hiç sevmem.

Ben kafam rahat olsun, kendim dahil etrafımdaki herkesin yüzü gülsün isterim. O yüzden o olanlar biraz rahatsız ediciydi. Ama bunları bir şekilde yaşamak zorundaydım. Öte yandan, şu an olduğum yerde mutluyum. Umuyorum ki herkes, tüm o olanları artık unutmuştur."


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