Handy'ye göre, Kobe ve LeBron'un benzer yönleri!

Los Angeles Lakers yardımcı antrenörü Phil Handy, LeBron James'in efsane Kobe Bryant ile olan bazı benzerliklerine dikkat çekti.



The Athletic'den David Aldridge ile konuşan Lakers'ın yardımcı koçu, iki büyük oyuncunun farklı ve benzer taraflarını şu şekilde yorumladı:



"Herkes Kobe ve LeBron'un kişilik olarak farklı insanlar olduğunu biliyor. Ancak iş ahlakı ve oyuna yaklaşım açısından, ikisi de aynı. Rakiplerini inceleme biçimleri ve kendi oyunlarını analiz etme yollarıyla, saha dışında vücutlarına bakma şekilleriyle, sadece zirvede olmayı istemeleri ve rekabet etmek için harcadıkları zaman açısından, tamamen aynılar. Alfa zihniyetlerinde, rekabetçi ruhlarında ve ardından özgüvenlerinde çok fazla benzerlik var.



İnsanlar her zaman LeBron'u sahada verdiği kararlar açısından sorgular, ama kendisi her zaman doğru basketbol oyununu oynamaya çalışan bir adam olmuştur. Lakin kendinden emin olma konusunda? Onun ve Kobe'nin etrafında bulunan biri olarak diyebilirim ki, o adamların hiçbirinde, sahada yapabilecekleri hiçbir şey konusunda güven eksikliği yok."