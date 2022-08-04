Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray iddiası

Galatasaray'ın sembol ismi Hamza Hamzaoğlu, Sarı-Kırmızılıların yeni sezon öncesi durumunu Cumhuriyet Gazetesi'ne değerlendirdi.



"KADRO MÜHENDİSLİĞİ İYİ"



Galatasaray'ın tarihten gelen farklı bir karakteri, oyun yapısı var. Sarı-Kırmızılılar bu sene Avrupa'da yok. Sadece lige odaklı oynayacak. Bence bu onların biraz yükünü hem hafifletmiş hem de daha farklı bir sorumluluk yüklemiş olacak takıma. Galatasaray'ın ağır basan tarafı yine Galatasaray oluşu. Galatasaray diğer takımlardan farklı. Galatasaray yeni sezon için kadro mühendisliğini çok doğru yaptı. İhtiyaç duyduğu yerlere nokta atışı transferler gerçekleştirdi.



"BURUK'UN GELİŞİNE SEVİNDİM"

Okan Buruk'un göreve gelmesine çok sevindim. Çünkü Okan kulübümüzün önemli bir değeri. Uzun süre kulüpten uzak kaldı, geri dönmesi beni mutlu etti. İnşallah Okan bu sezon başarılarıyla Galatasaray'a çok önemli katkı sağlayacak. Hazırlık maçlarında Okan ufak ufak kadrosunu şekillendirmeye çalıştı ve onlara biraz daha fazla süre verdi birbirleriyle uyumlarını yakalasınlar diye. Okan, transferlerle beraber birbirine uyumlu, güzel bir takım oluşturuyor.



"ABDÜLKERİM, MARCAO'NUN YERİNİ DOLDURABİLİR"

Marcao dinamizmiyle, çabukluğuyla, agresifliğiyle, sol ayağıyla topu oyuna sokmasıyla çok iyi bir futbolcu. Çalıştırdığım takımlarla sürekli rakip olarak Abdülkerim Bardakcı'ya karşı oynadık. Beğendiğim bir isimdi. Bence Galatasaray, Marcao'dan sonra alınabilecek en iyi yerli stoperi kadrosuna kattı. Abdülkerim eğer hedefine ulaştı gibi düşünmez, daha farklı hedefler koyup Konyaspor'daki agresifliğini, çalışmasını, temposunu ve maçlardaki istek, arsuzunu yansıtabilirse Marcao'nun yerini doldurabilir.



"KEREM VE YUNUS FARKLI KİMLİĞE BÜRÜNÜR"

Kerem ve Yunus, Seferovic'le beraber çok farklı bir kimliği bürünecek. Geçen sezon Kerem durduğu zaman G.Saray da çok fazla hücuma gidemiyordu. Ama şimdi Yunus sağdan, Kerem soldan, çok daha fazla golü arayan oyuncu pozisyonunda olacak. Daha fazla gol koşuları yapacaklar. Çünkü araya top atabilen Seferovic, Emre Akbaba var; ikisinin gol özelliği olmasına rağmen asist özelliklerinin de olması, Kerem ile Yunus'u daha fazla gol pozisyonuna sokacak. Kerem ile Yunus kenarlardan getirdiği toplarla da ceza sahası içinde mutlaka 2-3 alternatif oyuncu görecek.



"14 YAŞINDA İZLEDİM OYUNCUM BU DEDİM"

Adaşım Hamza Akman'ı beğeniyorum. Forma giydiği sürelerde kendini gösterdi, "Ben buradayım" dedi. G.Saray'ın altyapısı her zaman iyidir. G.Saray'da çalışırken altyapı tarafına sürekli giderdim. U14-U15 takımının bir hazırlık maçı vardı. İzlerken Yunus Akgün dikkatimi çekti. Hemen notumu aldım, "Benim oyuncum bu" dedim. Yunus'un bugünlere gelmesini o günden beri bekliyordum. Adım adım da doğru bir şekilde bugün Galatasaray'daki yerini aldı. Uzun yıllar Galatasaray'a çok iyi hizmetler sunacak.



"BU 3'LÜ FARK YARATIR"

Birbirini tamamlayan oyuncularla lige başlamak doğru olacaktır. Oliveira sanki Galatasaray'da yıllardır oynuyormuş gibi orta sahada sorumluluğu üzerine aldı. Midtsjö çok farklı bir oyuncu. Ağırlığını hissettirecek. Oradaki değişmez oyuncu Midtsjö gibi geliyor bana. Savunma yönünü çok iyi oynayabilen, hücum organizasyonlarını oradan başlatabilecek bir futbolcu. Torreira da gelirse bu üçlü çok farklı şeyler ortaya çıkarabilir. Oliveira, Torreira, Midtsjö'den ikisi oynadığında önlerinde Emre Akbaba ile çok farklı bir G.Saray ortaya çıkabilir.



"ARTIK FUTBOLU BİLEN OYUNCULAR SAHADA"

G.Saray, Fiorentina maçında baskın bir oyun oynamasa da sahada ne yaptığını bilen, iyi duruş gösteren, etkili hızlı hücumlar geliştiren bir takım görüntüsü çizdi. Lig maçları çok daha iyi tempoda olacaktır. Ben G.Saray'ı beğendim, daha iyi olacağını düşünüyorum, transferlerle birlikte futbolu bilen oyuncular artık sahada. Özellikle çok beğendiğim bir futbolcu olan Midtsjö ile beraber orta sahadaki dinamizm, oyun aklıyla daha iyi şeyler yapacaklardır.



"SEFEROVIC GOL YÜKÜNÜ ÜSTLENİR"

Seferovic'i iyi buldum. Belki öndeki baskıyı çok iyi yapamayabilirler ama 18'in içine girdiklerinde inanılmaz etkili olacaktır. Hem Seferovic hem Gomis gol yükünü üstlenecekler. Seferovic'in asist yapma özelliğinin olması Kerem'in ve Yunus'un daha fazla gol üretmesine olanak sağlayacak. Orada en önemli parça Emre Akbaba, görünmeyen kahraman gibi. Her maç 1-2 net gol pası verir, kendisi de 1-2 net gol pozisyonuna girer. Özellikle bu forvetlerle beraber, onları kullanmasını bilen, onların boşalttığı alanları iyi değerlendiren bir oyuncu Emre. Dubois, G.Saray'ın oyun anlayışına uygun, hücumcu bir sağ bek.







