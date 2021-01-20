Hamza Hamzaoğlu: 'Kazandığımız için mutluyuz'

Süper Lig'in 20. haftasında konuk oldukları Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Hatayspor'u bugüne kadar oynadığı futbol için tebrik eden Hamzaoğlu, maçın son 10 dakikasına kadar nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadıklarını belirtti.



Her şeyi doğru yaptıklarını vurgulayan Hamzaoğlu, "Golleri bulduk, oyunun kontrolünü elimizde tuttuk rakibi çok fazla kalemize yaklaştırmadık ama son 10 dakikada yediğimiz golden sonra Hatayspor'un baskıları arttı ve biz de bu baskılara cevap veremedik. Bu maçlar kolay olmuyor ve kolay kazanılmıyor. Artık ligdeki her maç çok zor. Kazandığımız için mutluyuz oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



