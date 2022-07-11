Hamza Akman adım adım 11'e!

Galatasaray'da orta saha devrimi sürüyor. Sergio Oliveira'nın transferinin ardından Cicaldau ve Berkan'a bir rakip daha çıktı.Ayhan Akman'ın oğlu, Hamza Akman. Genç futbolcu henüz 17 yaşında olmasına rağmen sahadaki etkili duruşuyla kısa sürede formayı kapmaya hazırlanıyor.Sturm Graz maçında sonradan oyuna giren genç oyuncu etkili performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.Sturm Graz maçından sonra, Okan Buruk da,dedi.