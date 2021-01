Hamit Altıntop: 'Derbi, ligin kaderini belirleyecektir'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, hafta sonu Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide güzel bir futbol beklediğini söyledi.



Hamit Altıntop, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final kura çekimi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Altıntop, Beşiktaş ile Galatasaray maçlarının her zaman zorlu geçtiğini belirterek, "Takımlarda biraz yorgunluk sezebiliyoruz. Fikstürün 21 takımla biraz sıkıştığını görüyoruz. Derbinin futbolda her zaman ayrı bir yeri vardır. Umarım yüksek kaliteli, bol gollü ve fair-play içerisinde bir futbol izleriz. Tabii ki bu karşılaşma ligin kaderini belirlemeyecektir ama umarım yüksek kalitede bir maç izleriz." ifadelerini kullandı.



"Benim oyum tek maçlı usulün devam etmesi yönünde"



Tek maçlı eleme usulünde oynanan karşılaşmaların Ziraat Türkiye Kupası'na büyük heyecan kattığını aktaran Hamit Altıntop, şöyle konuştu:



"Şahsi görüşüm, Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maçlık usulün devam etmesi. Bunu tercih ediyorum, destekliyorum. Burada daha fazla ciddiyet ve mücadele görüyoruz. Bu da futbolu güzelleştiriyor. Telafisi olmayan maçlar bir kat daha heyecan ve adrenalin katıyor. Bu da daha cesaretli futbolu ortaya çıkarıyor. Benim oyum kesinlikle tek maçlı usulün devam etmesi yönünde."



"Umarım kulüplerimiz bu duruşun değerini bilir"



Altıntop, Süper Lig'de yabancı futbolcu kontenjanının 14'ten 16'ya çıkarılması hakkında, "Bildiğiniz gibi yabancı kuralında bir değişikliğe gitme kararı vermiştik. Pandemi şartlarından dolayı bunu 1 yıl öteledik. Kulüplerimizin zor durumda olduğunu bildiğimiz için burada biraz daha esneklik sağladık. Umarım kulüplerimiz bu duruşun değerini bilir. Kendi sorumluklarını alma fırsatı veriyoruz. Umarım iyi değerlendirirler. Bütçelerine, imkanlarına göre bu esnekliği kullanırlar." diye konuştu.



"Bizim duruşumuz ve kararlılığımız bazen maalesef esneyebiliyor. Bu da pandemi şartlarından dolayıdır." diyen Altıntop, "Kulüplerimiz zor durumda olduğunda tabii ki biz onlara bazı şeyleri kolaylaştırmak istiyoruz. Bazı konularda destekçileriyiz, her zaman da olacağız ama umarım onlar da bunun kıymetini bilirler. Bu esnekliğin karşılığını umarım saha içi ve dışında verirler." açıklamasında bulundu.



Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak Süper Kupa mücadelesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nın son durumunu görme şansı da yakalayacaklarını aktaran Altıntop, "Biliyorsunuz Atatürk Olimpiyat Stadı'na Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde bir yatırım yaptık. Bu maç da eksiklik var mı görme şansı olacak. Umarım hava şartları da güzel olur, güzel bir futbol izleriz. Biz de federasyon olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'nın son durumunu değerlendirebiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.