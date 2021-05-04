Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Göztepe'nin milli yıldızı Halil Akbunar'ın ünü Türkiye sınırlarını aştı.



Sarı-kırmızılı ekibin Antalyaspor ile oynadığı ve 3-2 kazandığı karşılaşmada 2 asist yaparak muhteşem bir performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu Alman ekiplerinin de radarına girdi. Bundesliga'da mücadele eden Hertha Berlin ve Stuttgart Halil Akbunar'ı yakın takibine aldı.



Türkiye'den de Galatasaray ve Trabzonspor'un listesinde yer alan yıldız Halil Akbunar için yaz transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.



GÖZ-GÖZ'DE 9. SEZONU



İki Alman ekibinin scoutları aracılığıyla Halil'i izlettiği ve sağ kanatta forma giyen oyuncu ile ilgili raporların olumlu olduğu öğrenildi. Yaz transfer döneminde Hertha Berlin, Stuttgart, Galatasaray ve Trabzonspor arasında Halil için kıyasıya bir savaş yaşanması bekleniyor. Göztepe yönetiminin de kulüple bir yıl daha kontratı bulunan Halil'i yüksek bir bonservis bedeli karşılığında elinden çıkarabileceği de iddia edildi. Göztepe altyapısından yetişen Halil, Göztepe'de 9. sezonunu tamamlamaya hazırlanıyor.



MİLLİ TAKIM'A İLK KEZ SEÇİLDİ



Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar bu sezon milli takıma kadar yükseldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yıldız ismi 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile oynanan maçta sonradan oyuna alarak ilk kez forma verdi.



SARI-KIRMIZILILAR ÇOK MUTLU



Süper Lig'in 37. haftasında zorlu Antalyaspor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Göztepe'de futbolcular dönüş yolunda galibiyeti kutladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, İzmir yolunda uçakta galibiyet pozu vererek taraftarlara mesaj yolladı. Bu arada sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazanmasını bildi. Daha önce ilk golü kalesinde gördüğü 14 maçtan 10 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrılan Göz-Göz, Antalya maçında bu kez kötü şansını tersine çevirerek 1-0'lık yenilgiden Esiti, Adis Jahovic ve Atınç Nukan'ın golleriyle 3 puana uzandı.



