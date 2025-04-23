Haliburton 'NBA'in en abartılan oyuncusu' seçilmesi üzerine konuştu

Indiana Pacers'ın yıldız ismi Tyrese Haliburton, The Athletic'in yayımladığı anonim oyuncu anketinde "ligin en abartılan oyuncusu" seçilmesi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Haliburton 'NBA'in en abartılan oyuncusu' seçilmesi üzerine konuştu
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23 Nisan 2025 16:12
Indiana Pacers'ın yıldız ismi Tyrese Haliburton, The Athletic'in yayımladığı anonim oyuncu anketinde "ligin en abartılan oyuncusu" seçilmesi hakkında konuştu.

Milwaukee Bucks karşısında alınan 123-115'lik galibiyette 21 sayı, 12 asist ve 5 ribaundla oynayan Haliburton, bu yorumların kendisini etkilemediğini belirtti:

"Eğer böyle düşünülüyorsa, demek ki bir şeyleri doğru yapıyorum. Bu konuda uzun uzun konuşmaya gerek yok. Ben sadece galibiyetlerle ilgileniyorum."

25 yaşındaki oyuncu, kendi kimliğinden ödün vermeyeceğini de sözlerine ekledi:

"Ben duygusal bir oyuncuyum, sahada eğlenmeyi seviyorum. Eğer Pacers taraftarı değilseniz, bu sizi ilgilendirmiyor olabilir. Ama umurumda değil. Sadece kazanmak istiyorum."

Haliburton, beş NBA sezonunda iki All-Star seçimi, bir All-NBA üçüncü takım başarısı ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı ile altın madalya kazanarak dikkat çekici bir kariyer inşa etti.

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