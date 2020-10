Hakkari'ye gelen sporcular kentin doğasına ve misafirperverliğine hayran kaldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hakkari Valiliğinin katkılarıyla, Türkiye Rafting Federasyonunca Zap Vadisi'nde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarına katılan çeşitli illerden yüzlerce sporcu, yöre halkının ilgisinden memnun kaldı.



İlk kez Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Hakkari, 2. ayak yarışlarında 40 ilden 450'yi aşkın sporcu ve antrenörü ağırladı.



Yüksek dağların eteklerindeki vadiden geçen Zap Suyu'nda düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından sporcuları buluşturan şampiyona, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdi.



Yarışlarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele eden, sportmenlikleriyle alkış alan kadın ve erkek sporcular, yarışlardan sonraki zamanlarda kenti gezerek vakit geçiriyor.



Kent sakinlerinin yakın ilgi gösterdiği ve ikramlarda bulunduğu sporcular, yörenin doğası, kültürel zenginliği ve insanların misafirperverliğinden etkilendi.



- "Buradaki ilgiden çok memnunuz"



Dalaman Sarsala Spor Kulübü Başkanı Saniye Uyar Kırık, AA muhabirine, ülkenin birçok yerindeki yarışlara katıldıklarını söyledi.



Hakkari'ye 2 bin 200 kilometre uzaktan geldiklerini belirten Kırık, "Buraya ilk defa geliyoruz. Çok heyecanlıyız. Zap Suyu da çok güzel. Burayı sadece haberlerden görmüştük. Burada rafting yapmak nasip oldu. İnsanların ilgisinden dolayı çok mutluyuz. Doğası, suyu, insanları çok güzel." ifadesini kullandı.



Antalya Manavgat Spor Kulübü sporcusu Feyzanur Karabacak ise arkadaşlarıyla aynı zamanda milli takımda beraber kürek çektiklerini ifade ederek, "Ayrı yerlerde olsak da bota profesyonel olarak çıkıyoruz. Buraya ilk kez geldim. Çok sevecen ve cana yakın insanlar. Seremonide de birçok kişiyle tanıştım. Hakkarili sporcu dostlarımızla malzemelerimizi de paylaşıyoruz. Buradaki dayanışma ortamı çok güzel. Hepimiz kardeşiz." diye konuştu.



- "Her gelişimde buralara aşık oluyorum"



Muğla'dan gelen Nazlı Gögerkaç ise yöre halkının her konuda kendilerine yardımcı olmaya çalıştığını, ilgi gösterdiğini ve ikramlarda bulunduğunu anlattı.



Gögerkaç, "Burayı çok sevdim. Doğası, insanları çok güzel. Van takımıyla arkadaş olduk. Yeni insanlar tanıyıp kaynaşıyoruz. Yeni kültürler tanıyoruz. Açıkçası bölge bildiğimiz gibi değilmiş. Çok beğendim." dedi.



Rize'den gelen Onur Memoğlu da kentteki dağların insanları büyülediğini, doğal güzelliklerinin çok etkileyici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Burası beklediğimizden daha iyi. Daha önce de gelmiştim ama çok gezememiştim. Her gelişimde buralara aşık oluyorum. Herkesin buraları görmesi lazım. Anlatmakla olmaz, gelip yaşamak gerekir. İnsanlar çok misafirperver. Hakkari halkına çok teşekkür ederim. Yarışlar çok keyifli bir ortamda geçiyor."