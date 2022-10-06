Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak Bitexen Giresunspor, karşılaşmada 3 puana odaklandı. Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş oyuncularını farklı şekilde motive ediyor.
HAKAN KELEŞ'İN FORMÜLÜ 'RAHATLIK'
Keleş, 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde oyuncularını rahatlatmaya yönelik bir planı devreye soktu. Futbolcuların baskı altında olmasını istemeyen Keleş, futbolcularıyla birebir görüşmeler de yapıyor. Keleş benzer uygulamayı Galatasaray maçı öncesi de yapmıştı.
GİRESUNSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ
Sezona Adana Demirspor yenilgisiyle başlayan Giresunspor daha sonra Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kazanmıştı. Son 4 haftada 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Giresunspor aynı zamanda 3 puan hasretini Beşiktaş maçıyla dindirmeyi hedefliyor.
TARAFTARDAN DESTEK BEKLİYORLAR
Öte yandan Giresunspor yönetimi, Beşiktaş maçında taraftarların tribünü doldurmasını bekliyor. Bilet fiyatları ise şu şekilde:
Batı Alt Orta: 500 TL
Batı Alt : 300 TL
Doğu Alt : 200 TL
Batı-Doğu Üst: 175 TL
Güney Kale Arkası: 150 TL
Kuzey Kale Arkası: 150 TL
HAKAN KELEŞ'İN FORMÜLÜ 'RAHATLIK'
Keleş, 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde oyuncularını rahatlatmaya yönelik bir planı devreye soktu. Futbolcuların baskı altında olmasını istemeyen Keleş, futbolcularıyla birebir görüşmeler de yapıyor. Keleş benzer uygulamayı Galatasaray maçı öncesi de yapmıştı.
GİRESUNSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ
Sezona Adana Demirspor yenilgisiyle başlayan Giresunspor daha sonra Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kazanmıştı. Son 4 haftada 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Giresunspor aynı zamanda 3 puan hasretini Beşiktaş maçıyla dindirmeyi hedefliyor.
TARAFTARDAN DESTEK BEKLİYORLAR
Öte yandan Giresunspor yönetimi, Beşiktaş maçında taraftarların tribünü doldurmasını bekliyor. Bilet fiyatları ise şu şekilde:
Batı Alt Orta: 500 TL
Batı Alt : 300 TL
Doğu Alt : 200 TL
Batı-Doğu Üst: 175 TL
Güney Kale Arkası: 150 TL
Kuzey Kale Arkası: 150 TL
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