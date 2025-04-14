Hakan Daltaban: 'Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor!'

"En önemlisi de bizim "ortak akıl" dediğimiz, hep beraber omuz omuza verdiğimiz bu mücadelede sizlerin fikirlerine çok değer veriyorum. Bundan sonraki ürün setlerinde de görüşlerinizi almak benim için çok kıymetli. Zaman zaman bu fikirleri alıyorum ve almaya devam edeceğim."



"SATIŞLARDA EN ÖNEMLİ ETKEN SPORTİF BAŞARI"



"Şunu da çok iyi biliyorum ki satışlarda en önemli etken sportif başarı. Bu sene maalesef çok güzel günler geçirmiyoruz. Ancak elimizdeki mevcut değerlerle bu takımı bir yerlere taşımaya çalışıyorum."



"10 LOKASYON BELİRLEDİK"



"Önümüzdeki dönemde hepimizi heyecanlandıracak bir hikâyeye adım atacağız. Kartal Yuvası, Beşiktaş'ın en önemli gelir kalemlerinden biri ve biz bu yola gerçekten çok inanıyoruz. Yeni dönemde yeni Kartal Yuvası mağazaları açmaya devam edeceğiz. Şu an için belirlediğimiz on lokasyon var."



"SAYGI DUYAN KİŞİLERLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ"



"Bu işi siyasetle yapmayacağız. Beşiktaş'a emek veren, burada ekmeğini kazanan ve kulübe saygı duyan arkadaşlarla yola devam edeceğiz. Vermiş olduğunuz mücadelenin farkındayız. Daha fazla kazanmanız için biz de üzerimize düşeni yapacağız. Umarım tanıtacağımız yeni ürünler sizleri ikna eder."



Beşiktaş , Kartal Yuvası Sonbahar-Kış Koleksiyonu defilesi gerçekleştirdi.Etkinlikte Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, açıklamalarda bulundu.Sözlerine Beşiktaş'ta yeni bir döneme girildiği ile ilgili başlayan Daltaban,ifadelerini kullandı.İşte Daltaban'ın açıklamalarının devamı;"Öncelikle, ilerleyeceğimiz yol haritasında disiplin çok önemli. Bu anlamda önemli bir avantaja sahibiz. Yönetim kurulunda çok değerli bir arkadaşım var; sevgili Tonguç kardeşim, işe başladığından beri her gün kendi işinden daha fazla hassasiyet ve disiplin göstererek bu süreci sırtladı. Geldiğimiz noktada Beşiktaş'ın tedarikçilere hiçbir borcu kalmamıştır. Aldığım bilgilere göre, bayilerden gelen tüm talepler de karşılanmış durumda."