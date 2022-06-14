Hakan Çalhanoğlu için rekor bonservis!

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni durağı İngiltere olabilir. Inter, Newcastle United'ın talip olduğu milli futbolcumuz için 30 milyon euro istiyor. Transferin söz konusu rakamla gerçekleşmesi halinde Hakan Çalhanoğlu en yüksek bonservis ödenen 2. Türk futbolcu olacak.

, Fotoğraf; EPA
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Hakan Çalhanoğlu için rekor bonservis!
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14 Haziran 2022 14:55
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile başarılı bir sezonu geride bıraktı. 28 yaşındaki yıldız orta saha başarılı performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini topladı. Milli futbolcuya İngiliz ekibi Newcastle United talip oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA NEWCASTLE UNITED KANCASI

İtalyan basınındaki habere göre; Newcastle United, Inter'in iki yıldızı Hakan Çalhanoğlu ve Dumfries'a talip oldu. İtalyan devi iki oyuncu için de 30 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Haberin devamında, İngiliz ekibinin teklifinin detayına yer verilmezken, Inter'in 30 milyon euronun altına transferlere izin vermeyeceği belirtildi.

EN FAZLA BONSERVİS BEDELİ ÖDENEN 2. TÜRK OLACAK

Hakan Çalhanoğlu eğer 30 milyon euro bonservis bedeli ile Newcastle United'a transfer olursa, Arda Turan'ın ardından en fazla bonservis bedeli ödenerek transfer olan ikinci Türk futbolcu olmuş olacak. 

 

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