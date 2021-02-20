Gustavo'dan iyi haber: "Başkası olsa 2 ay dönemez"

Fenerbahçe'de tedavisi süren Luiz Gustavo'dan sevindiren haber geldi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gustavo'dan iyi haber: 'Başkası olsa 2 ay dönemez'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2021 13:51
Sarı-Lacivertlilerde tedavisi devam eden Luiz Gustavo'dan iyi haber geldi. Sambacının dizindeki sorunun giderildiği, Göztepe maçından sonra takımla idmanlara başlayabileceği bildirildi.

34 yaşındaki Gustavo'nun oldukça hızlı iyileştiği ve dizinin yaşına göre iyi bir tepki verdiği belirtildi. Kendisine daha az dikkat eden bir futbolcunun böyle bir sakatlıkta sahalara dönüşünün 2 ayı bulabileceği ifade edildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için