Gustavo'dan iyi haber: 'Başkası olsa 2 ay dönemez'

Sarı-Lacivertlilerde tedavisi devam eden Luiz Gustavo'dan iyi haber geldi. Sambacının dizindeki sorunun giderildiği, Göztepe maçından sonra takımla idmanlara başlayabileceği bildirildi.



34 yaşındaki Gustavo'nun oldukça hızlı iyileştiği ve dizinin yaşına göre iyi bir tepki verdiği belirtildi. Kendisine daha az dikkat eden bir futbolcunun böyle bir sakatlıkta sahalara dönüşünün 2 ayı bulabileceği ifade edildi.



