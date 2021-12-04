Güntekin Onay: "Diri olan Beşiktaş'tan puanı alıyor"

Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Güntekin Onay: 'Diri olan Beşiktaş'tan puanı alıyor'
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04 Aralık 2021 00:51
Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi beIN Sports'ta yorumladı.

Siyah-beyazlı takımın hücum hattında sıkıntılar yaşadığını söyleyen Güntekin Onay "Beşiktaş, Aboubakar'ı arıyor." ifadelerini kullandı.

İşte Güntekin Onay'ın maç değerlendirmesi:

"Fiziksel direnç yok, arzu, coşku yok. Her anlamda zorlanan, bocalayan Beşiktaş var. Neticede sonuçlar kötü oluyor.

Kasımpaşa maçına, diğer maçlara bakıyoruz. Birazcık diri olan, mücadele gösteren, bıraktım kaliteyi, Beşiktaş'ı yeniyor, puan alabiliyor.

Sonuçlar ortada. Herkes sonuçları görüyor."


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