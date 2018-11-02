Güneş galibiyetin şifresini verdi: 'Savaşırsak...'

, Başakşehir maçı öncesi futbolcularını motive etmeye devam ediyor. Tecrübeli hoca dünkü idman öncesi takımla yaptığı görüşmede, "Bu maçı önce beyninizde kazanmalısınız. Çok güçlü bir takımla oynayacağız. Üstelik bu takım bize ters gelen bir ekip. Ancak savaşırsak zafer bizim" ifadesini kullandı.Bu maçı kazanmaları durumunda kendilerini hiçbir takımın durduramayacağını ifade eden Güneş, "Galip geldiğimiz takdirde zirve yarışında ciddi biçimde iddialı duruma geleceğiz" diye konuştu.Başakşehir'in tehlikeli oyuncuları olduğuna dikkat çeken Şenol Güneş, "Bu maçta hata istemiyorum. Özellikle pas hatası olmasın. Topu ne kadar kendimizde tutarsak şansımız o kadar artar" dedi.Başakşehir önünde galibiyet dışında hiçbir sonucun kendilerini memnun etmeyeceğini vurgulayan Şenol Güneş, "Şampiyon gibi oynayın. Sizden iyi bir performans bekliyorum" ifadesini kullandı.