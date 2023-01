Günay Güvenç: 'Başarılı olmayalım diye dua ediyorlar'

Ankaragücü galibiyetinin ardından şehre dönüşte taraftarların havalimanında coşkulu karşılaması futbolcuları mutlu ederken kaptan Günay Güvenç, açıklama yaptı.



Takım adına taraftara konuşan başarılı eldiven sözlerine şöyle başladı; "Geçmişte olanlar oldu, bitti. Bir şeyi unutmayın. Sizden daha çok bu takım üzüldü. Her kazanamadığımız maçta, her mağlup olduğumuz maçta, her her beraberlikte biz sizden daha çok üzüldük. Bunu kafanızın bir köşesine yazın. Bu hep böyle oldu, böyle olacak. Biz umursamıyoruz ya da umurumuzda değil diye hiçbir zaman yoktu bu takımda. Zor bir dönemden geçtik."



"BAZEN ARAMIZDA KAVGA BİLE ETTİK"



Günay Güvenç, sözlerini şöyle sürdürdü; "Ben geçen televizyonda da söyledik. Biz taraf biz oyuncular olarak taraftarımıza layık olamadık bu dönemde. Biz bunun farkındaydık. Takım içinde çok konuştuk. Bazen aramızda kavga bile ettik. Biz bunun farkındaydık. Takım için de çok konuştuk. Bazen aramızda kavga bile ettik. Bazı şeylerin düzelmesi için. Ben bugünü bir başlangıç olarak görüyorum inşallah."



"BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN"



Günay; "Kupada yolumuza devam ediyoruz. Ligde önümüzde çok önemli iki tane maç var. Sizin desteğiniz bizim için çok önemli. Gerçekten sizin stada gelmeniz bizi ayrı bir motivasyon katıyor. Bizi yalnız bırakmayın. "



"ERDAL GÜNEŞ'İ YALNIZ BIRAKMAYIN"



Kaptan Günay'ın en önemli mesajı ise Erdal Güneş oldu.. Günay; "Erdal Güneş'i yalnız bırakmayın. Gerçekten daha güneş açmadı. Güneşi sezon sonunda görelim biz. Uzun bir maraton. Biz birbirimize sahip çıkalım. Çünkü bizler hariç kimse bizim başarılı olmamızı istemiyor. Kafanızın bir köşesine yazın. Bu takımı çok başarılı olmak olmasın diye dua edenler var. Ben beş senedir yaklaşık hain söylemek istemiyorum. Onlara inat birlik beraberlik gösterelim. Biz her şeyimizi vereceğiz. Siz de her şeyinizi verin. Uzun vadede başarılı olacağız" diye konuştu.. (Ali Budak)





