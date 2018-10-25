Guardiola'dan insanlığın gelişimi hakkında açıklama

'nin İspanyol teknik direktörü, bu kez futbol değil, mülteci sorunu ve insanlığın gelişimi hakkında konuştu.Guardiola, mülteci sorunu ve insanlığın gelişimi için şöyle konuştu;Akdeniz'in dört bir yanında insanlar ölüyor. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. İspanya'da, İtalya'da hükümetler bu insanların ölmesine izin veriyor, kurtarmak isteyenleri ise engelliyor.Nasıl bir toplum olacağımızı kestiremiyorum. Bunların kanun ile alakası yok, insanlıkla ilgili. Eğer insanlar ölüyorsa ve kahramanlar kollarını açarak onları kurtarmaya hazır olduğunu söylüyorsa ve hükümetler buna izin vermiyorsa, çok çok kötü bir duruma doğru gittiğimiziin işaretidir bu. Avrupa Birliği, ABD, Rusya, tüm büyük ülkeler bu durumu çözmeli.İnsanlar ellerine verilen gerçekliği kabul etmiyor ve yeni şeyler arayışına giriyor, böylece de insanlık ileri gidiyor. Eğer yaratıcı olmaya çalışmaz ve yaptığın şeyleri neden yapmak zorunda olduğunu sormazsan, neden başka bir yoldan yapmadığını sorgulamazsan, insanlık diye bir şey olmaz. Böyle insanlar insanlığın ilerlemesini sağlıyor.Futbol güzel çünkü bugün işe yarayan şey, yarın çalışmayabiliyor. Bazen iyi bir şey yaptığını sanıp, tamamdır diyorsun, böyle yapınca da işler kötüye gitmeye başlıyor. Sinyalleri gördüğünde, farklı şeyler yapmalısın.Tüm menajerler duygularıyla bazı kararlar veriyor. Karşılaşacağımız rakiplerimizle ilgili elimizde birçok bilgi var, bunları beynimize yazıyoruz ancak duygularımızla yaşamalıyız.