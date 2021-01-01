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Grover'a göre, Jordan'ın G.O.A.T. olma sebebi nedir?

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın eski özel antrenörü Tim Grover, Jordan'ın neden tüm zamanların en iyisi olduğunu kendi ifadeleriyle açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın eski özel antrenörü Tim Grover, Jordan'ın neden tüm zamanların en iyisi olduğunu kendi ifadeleriyle açıkladı.

Grover'a göre, MJ'in basketbol oyunu ve dominasyonu ile ilgili her şeyi ele alma şekli benzersizdi:

"Bu bireyin yanında olarak, kimsenin görme şansı bulamadığı şeylere şahit olabilmiştim. Medyayı idare etme şekli, zorluklarla baş etme şekli, basketbolu bıraktıktan sonra geri gelip arka arkaya üç tane daha kazanması, NBA finalinde asla kaybetmemesi, asla 7. maça kalmaması ve normal sezonda istatistikleri ne kadar harika olursa olsun, playofflarda daha da iyi olması."

Grover, Jordan'ın tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu, çünkü diğer büyük oyuncuların yüzük kazanmasına asla izin vermediğini ve bir kez zirveye ulaştığında, ligde olmadığı iki yıl dışında o noktadan asla inmediğini de sözlerine ekledi:

"Ve onun dönemde başka hiçbir yıldız şampiyonluk kazanmamıştı. Emekli olduğu iki yıl dışında Michael Jordan ve Bulls'u yenememişlerdi. Ama olmadığı dönemde Patrick (Ewing) de, Charles (Barkley) de, (John) Stockton da, Clyde (Drexler) da, Karl Malone da kazanamamıştı. 'Hayır, bu benim dönemim, bu süre boyunca kazanamayacaksın' demişti sanki."


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