Griezman: 'Messi'ye kavun verin, onu havyar yapar'

Antonine Griezmann, Barcelona'daki takım arkadaşı Lionel Messi ile aralarının iyi olmadığına dair iddiaları yayınladı.



L'Equipe'e açıklama yapan Antonine Griezmann, Arjantinli süper yıldızın birlikte oynaması en kolay oyuncu olduğunu belirtti. Fransız forvet açıklamasında, "Birlikte oynaması en kolay oyuncu Messi. Çünkü ona bir kavun verirsiniz, size havyar olarak geri verir. O sahadaysa pas kaçıracağım baskısını yaşamıyorsunuz" diye konuştu.



İlişkileri 'gayet iyi' olarak değerlendiren Griezmann, "İletişimimiz her geçen gün daha iyi oluyor. Bu yıl biraz daha zordu çünkü sakatluklar yaşadık. Biz iyi anlaşıyoruz. Birbirimize mesaj atıyoruz, antrenmanlarda da sürekli birlikteyiz" diye konuştu.



Antoine Griezmann bu sezon toplam 51 maçta forma giydi ve 20 gol 12 asist üretmeyi başardı.



