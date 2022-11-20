Grekoromen Güreş Süper Lig'de şampiyon ASKİ

Ankara'da düzenlenen Grekoromen Güreş Süper Lig'de şampiyonluğa ASKİ Spor Kulübü ulaştı.



Yenimahalle Spor Kompleksi'nde 14 kulübün katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, üçüncülük ve final müsabakalarıyla tamamlandı.



Finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 7-3 yenen ASKİ Spor Kulübü, serbest stilin ardından grekoromende de Süper Lig şampiyonu oldu.



Ligde Kayseri Şekerspor üçüncülüğü, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise dördüncülüğü elde etti.



Müsabakaları, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da izledi. Final karşılaşmalarının ardından madalya ve kupa töreni düzenlendi.



Çakmar: "Türk sporunun lokomotifi olmaya devam edeceğiz"



ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem serbest hem de grekoromen stilde Süper Lig şampiyonu olduklarını belirterek, "2022-2023 sezonunun son müsabakalarıydı. Bizim için çok önemliydi. Serbest stilde takımımız, 9-1'lik skorla ezici bir üstünlükle şampiyon oldu. Grekoromende maçlar ortadaydı. Güreşçilerimiz özverili bir şekilde güzel maçlar yaptı. Final müsabakalarını 7-3 kazanarak ASKİ Spor Kulübüne ikinci kupayı getirdiler." ifadelerini kullandı.



"Türk sporunun ve güreşinin lokomotifi olmaya devam edeceğiz." diyen Çakmar, şunları kaydetti:



"Bizi destekleyenlerden Allah razı olsun. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş bize gerçekten çok büyük destek veriyor. Onun neticesinde biz de minderde kazanıyoruz; Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda ve kulüpler arası Türkiye şampiyonasında. Tabii ki bizim yatırımlarımız devam edecek. '300 Çocuk 300 Sporcu Projesi' başlattık. Şu ana kadar 4 bin 500 çocuğumuzu sporla buluşturduk. Güreşte 800 çocuğumuz var. Yeni Tahalar, Rızalar bu minderden yetişecek. O yüzden bizim hedefimiz 2024, 2028, 2032 olimpiyatları. Allah'ın izniyle inşallah Taha, Rıza gibi üst düzey sporcuları bu minderlerde yetiştirip, yeni şampiyonlukları ülkemize kazandırmak istiyoruz."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ