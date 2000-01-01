Grant Napear, "Tüm Hayatlar Önemlidir" dediği için özür diledi

Sacramento Kings maç spikeri Grant Napear, Black Lives Matter hareketini küçümsediği iddia edilen "All Lives Matter" (Tüm Hayatlar Önemlidir) şeklinde tweet attıktan sonra, radyo istasyonu tarafından idari izne bırakıldı.



60 yaşındaki Napear, eski Kings yıldızı Demarcus Cousins'ın kendisine Black Lives Matter hareketi hakkındaki görüşünü sorduktan sonra, cevap olarak "Tüm Hayatlar Önemlidir… her biri!" ifadesini kullandı.



Black Lives Matter hareketi, 2013 yılında siyahi insanlara karşı sistemik ırkçılığa ve şiddete karşı bir kampanya olarak başladı ve 46 yaşındaki George Floyd'un Minneapolis'teki bir polis memuru tarafından öldürülmesine tepki olarak protestoların odak noktası oldu.



"60 YAŞINDAYIM, AMA..."



Napear, Sacramento Bee'den Marcos Breton'a, "BLM konusunda düşündüğüm kadar eğitimli değilim. 'Tüm Hayatlar Önemlidir' dediğimde BLM'nin ifade etmeye çalıştığı şeyin tersi olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu. Acı içindeyim. 60 yaşındayım ama hala öğrenecek çok şeyim var." şeklinde konuşarak özür diledi.



Ancak Cousins, Chris Webber ile birlikte Napear'ın tweet'inden ötürü şaşkın görünmüyordu.



Cousins'ın yanıtı, "Beklendiği gibi." şeklinde oldu.



Zamanında Kings forması giymiş olan Webber ise, "DeMarcus, Grant'in kim olduğunu biliyoruz ve eskiden de biliyorduk. Ekip de biliyor. Onlara birçok kez söyledim. Bunu gördüler. Kim olduğunu biliyorlar." ifadesini kullandı.



Webber iki palyaço emojisi de ekledi.



Kings, gazeteden yorum yapma talebine cevap vermedi.



Long Island'daki Syosset Lisesi mezunu olan Napear, KHTK'da kendi radyo şovuna ev sahipliği yapıyor ve 1988'den beri Kings spikerliği yapıyor. Kanal, Napear'ın tweet'ini araştırdığını belirtti.



Sacramento Bee'ye göre Napear, eski Clippers sahibi Donald Sterling'in Afroamerikalı insanları çalıştırdığı için, ırkçı olamayacağını söylediği tartşımalı yorumlar yapmıştı.



