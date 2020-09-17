Göztepe'ye Nijeryalı maestro Nwobodo!

Transferin hareketli kulüplerinden Göztepe, orta sahaya aradığı ismi Macaristan'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Macaristan'ın Ujpest takımında oynayan Obinna Nwobodo'yu İzmir'e getirdi.
Macar ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Nijeryalı maestroyla sağlık kontrolleri sonrasında imza atılacağı öğrenildi. Bu sezon forma giydiği 4 maçta 1 asist yapan Nwobodo, geçen sezon 37 maçta 4 gol, 6 asist katkısı sağladı. .
Macar ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Nijeryalı maestroyla sağlık kontrolleri sonrasında imza atılacağı öğrenildi. Bu sezon forma giydiği 4 maçta 1 asist yapan Nwobodo, geçen sezon 37 maçta 4 gol, 6 asist katkısı sağladı. .