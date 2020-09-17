Göztepe'ye Nijeryalı maestro Nwobodo!

Göztepe, Macaristan'da Ujpest'ten 23 yaşındaki Nwobodo'yu İzmir'e getirdi. Genç orta saha geçen sezon 4 gol, 6 asist yaptı.

Haber; Fotomaç
Göztepe'ye Nijeryalı maestro Nwobodo!
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17 Eylül 2020 12:38
Transferin hareketli kulüplerinden Göztepe, orta sahaya aradığı ismi Macaristan'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Macaristan'ın Ujpest takımında oynayan Obinna Nwobodo'yu İzmir'e getirdi.

Macar ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Nijeryalı maestroyla sağlık kontrolleri sonrasında imza atılacağı öğrenildi. Bu sezon forma giydiği 4 maçta 1 asist yapan Nwobodo, geçen sezon 37 maçta 4 gol, 6 asist katkısı sağladı. .



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