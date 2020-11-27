Göztepe'de 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe'de 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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27 Kasım 2020 20:55
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, rutin Kovid-19 testlerinde 2 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bu oyuncuların ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı ekipte Kovid-19 teşhisi konulan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.

 


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