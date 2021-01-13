Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, futbol takımında gerçekleştirilen rutin Kovid-19 testinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı bildirildi. Futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, futbol takımında gerçekleştirilen rutin Kovid-19 testinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı bildirildi. Futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.