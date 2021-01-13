Göztepe'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de son yapılan testlerde, 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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13 Ocak 2021 21:20
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, futbol takımında gerçekleştirilen rutin Kovid-19 testinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı bildirildi. Futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.



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