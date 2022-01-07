Göztepe ve Altay bıçak sırtında

Spor Toto Süper Lig'de devre arasına sancılı giren iki İzmir ekibi Göztepe ve Altay için ikinci yarı oldukça çetin geçecek. Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Göztepe, ilk yarıda sadece 15 puan toplayarak 19. sırada yer alırken, Altay ise ilk yılında 18 puanı hanesine yazdırıp düşme hattının hemen üzerinde yer aldı. Tehlike bölgesinde kümede kalma savaşı verecek olan iki İzmirli için ikinci yarı adeta bıçak sırtında geçecek. Göztepe evinde Antalyaspor ile, Altay ise deplasmanda Kayserispor ile pazar günü ikinci yarı maratonuna başlayacak.



2003'TE BİRLİKTE DÜŞTÜLER



Kadrosunda önemli eksikleri bulunan Göztepe, sadece Yunan ekibi Atromitos'tan kaleci Kenan Piric'i transfer ederken, transfer tahtasını henüz açamayan Altay ise kadrosuna takviye yapamadı. En son birlikte mücadele ettikleri 2002-2003 sezonunda Süper Lig'den el ele düşen iki kulüp de aynı sancıyı yeniden yaşamamak için savaş verecek. İki takım da Birinci Lig'e düştüğü takdirde Süper Lig'e katılım payı ve yayın gelirleriyle birlikte toplam 200 milyon lirayı bulan önemli bir kaynaktan olacak. İki İzmirli yaşayacağı prestij kaybıyla da önemli sponsorluk gelirlerini de kaybedecek.





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