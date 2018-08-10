Göztepe, Süper Lig'e iyi başlıyor

Kendi evinde yenilmiyor

Rakipler

Sezon açılış maçları

Sezon Karşılaşma Skor 1959 Adalet-Göztepe 0-0 1959-1960 Göztepe-Altınordu 0-0 1960-1961 Kasımpaşa-Göztepe 0-0 1961-1962 İzmirspor-Göztepe 1-0 1962-1963 Göztepe-Altay 2-1 1963-1964 Göztepe-Karşıyaka 1-0 1964-1965 Göztepe-Altay 1-0 1965-1966 İzmirspor-Göztepe 2-0 1966-1967 Göztepe-Altınordu 4-2 1967-1968 Göztepe-Bursaspor 1-0 1968-1969 Altınordu-Göztepe 1-0 1969-1970 Altay-Göztepe 1-0 1970-1971 Göztepe-Ankara Demirspor 1-1 1971-1972 Göztepe-Samsunspor 0-0 1972-1973 Göztepe-Giresunspor 3-2 1973-1974 Kayserispor-Göztepe 0-0 1974-1975 Göztepe-Eskişehirspor 0-0 1975-1976 MKE Ankaragücü-Göztepe 1-5 1976-1977 Trabzonspor-Göztepe 1-0 1978-1979 Altay-Göztepe 1-1 1979-1980 Göztepe -Galatasaray 3-1 1981-1982 Göztepe-Diyarbakırspor 3-1 1999-2000 Göztepe-Kocaelispor 0-0 2001-2002 Göztepe-Bursaspor 2-0 2002-2003 Göztepe-Elazığspor 2-1 2017-2018 Göztepe-Fenerbahçe 2-2

Süper Lig'deki 27. sezonunda mücadele etmeye hazırlanan Göztepe, bu kulvarda daha önce çıktığı 26 ilk hafta maçının 21'inde mağlup olmadı.2002-2003 sezonunda küme düşmesinin ardından ardından geçen sezon Süper Lig'e tekrar dönen ve ligi 6. sırada tamamlayan Göztepe, ilk hafta maçında 12 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.Göztepe, bu kulvarda geride kalan 26 sezonun açılışı maçlarında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. İlk hafta müsabakalarının 21'inden en az 1 puan çıkaran İzmir temsilcisi, Süper Lig'deki son 7 sezonunda ise ilk maçlarında yenilgi yüzü görmeyerek 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.Süper Lig'de art arda 7. kez sezonun ilk maçına ev sahibi konumunda çıkacak Göztepe, iç sahada oynadığı 16 ilk hafta müsabakasında da yenilgi yaşamadı.Bu müsabakalarda 10 galibiyet alan İzmir temsilcisi, 6 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.Yeni Malatyaspor ile ilk kez birinci haftada karşılaşacak Göztepe, daha önce sezon açılış maçlarında Altay ile 4, Altınordu ile 3, Bursaspor ve İzmirspor'la ikişer kez mücadele etti.İzmir temsilcisi diğer ilk hafta müsabakalarında ise Adalet, Ankara Demirspor, MKE Ankaragücü, Diyarbakırspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor'la puan mücadelesi verdi.Göztepe'nin Süper Lig'deki geride kalan 26 sezonunda 1. hafta müsabaka sonuçları şöyle: