26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Göztepe, Sultanlar Ligi'nde kazanmayı unuttu

Göztepe, Sultanlar Ligi'ndeki ilk 7 maçında sadece 1 galibiyet alarak sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'ne 23 yıl aradan sonra yükselen Göztepe, ilk 7 haftada 1 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşadı.

Geçen sezon mücadele ettiği 1. Lig'de 22 maçın 21'ini kazanarak play-off'a kalan ve rakiplerini geçerek Sultanlar Ligi'ne yükselme başarısı gösteren İzmir temsilcisi, sezona iyi bir başlangıç yapamadı.

Başantrenörlüğünü Ataman Güneyligil'in yaptığı Göztepe, sezonun ilk haftasında sahasında Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.


Sarı-kırmızılılar, ikinci hafta deplasmanda bu sezonki tek galibiyetini Aydın Büyükşehir Belediyespor'a karşı 3-0 ile aldı.

Üçüncü haftadaki İzmir derbisinde Aras Kargo'ya 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-2 kaybetti.

Sahasında Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup olan Göztepe, deplasmanda da İlbank'a 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Ligde geride kalan hafta seyircisi önünde Zeren Spor'a da 3-0 mağlup olan İzmir temsilcisi, bu sezon çıktığı 7 karşılaşmadan sadece 1'inde galibiyet elde edebildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
