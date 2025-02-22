Göztepe, Stoilov ile sözleşme uzattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov ile 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde 2026-27 sezonu sonuna kadar mukavele uzattı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; X.com
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Göztepe, Stoilov ile sözleşme uzattı
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22 Şubat 2025 19:08
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov ile sözleşme yeniledi.

İzmir temsilcisi, deneyimli çalıştırıcı ile 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde 2026-27 sezonu sonuna kadar mukavele uzattı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada "Kariyerinde önemli başarılara ve şampiyonluklara imza atan, takımımızın Süper Lig'e yeniden yükselmesinde büyük pay sahibi olan Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov, kendisini 2026/27 sezonunun sonuna kadar sarı-kırmızı renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı." ifadelerine yer verildi.


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