Göztepe sezonu muhteşem açtı!

Süper Lig'de 1. hafta mücadelesinde Göztepe, Denizlispor'u konuk etti.



Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Göztepe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk, 25. dakikada Atınç Nukan, 43. dakikada Halil Akbunar, 51. dakikada Marcio Mossoro ve 71. dakikada Tripic kaydetti. Denizlispor'un tek golünü ise 62. dakikada Oğuz Yılmaz attı.



Bu sonuçla sezonu 3 puanla açan Göztepe, maç ve gol fazlasıyla liderliğe oturdu. Denizlispor ise puansız başladığı haftada son sırada yer aldı.



Göztepe, gelecek hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Denizlispor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Rodallega ile mücadele eden Alpaslan'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı 10. dakikada kullanan Alpaslan Öztürk takımını 1-0 öne geçirdi.



16. dakikada sol kanattan Bergdich'in yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın müdahale ettiği top Mesanovic'e kadar gelmesine rağmen bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.



25. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içindeki Atınç Nukan, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-0.



43. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Soner Aydoğdu'nun pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Karşılaşmanın 51. dakikasında Göztepe farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası içinde Brown'la paslaşan Mossoro penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 4-0.



62. dakikada sağ kanattan Lopes'in ortasında Oğuz kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1.



71. dakikada Göztepe farkı tekrar 4'e çıkardı. Yaklaşık 30 metre uzakta topla buluşan Tripic'in güzel vuruşunda top filelere gitti: 5-1.



77. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Kubilay'ın vuruşunda direğe de çarpan top auta gitti.



Stat: Gürsel Aksel



Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş



Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan (Dk. 86 Titi), Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 80 Burekovic), Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan (Dk. 86 Efe Binici), Tripic, Mossoro (Dk. 61 Kubilay Sönmez), Brown (Dk. 80 Cherif Ndiaye)



Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Aissati (Dk. 65 Recep Niyaz), Murawski, Bakalorz (Dk. 82 Özgür Çek), Sacko, Mesanovic (Dk. 54 Sagal), Rodallega



Goller: Dk. 10 Alpaslan Öztürk (Penaltıdan), Dk. 25 Atınç Nukan, Dk. 43 Halil Akbunar, Dk. 50 Mossoro, Dk. 71 Tripic (Göztepe), Dk. 62 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor)



Sarı kartlar: Dk. 9 Rodallega, Dk. 23 Murawski, Dk. 28 Mustafa Yumlu (Yukatel Denizlispor)



