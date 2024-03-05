Göztepe rakip forvetlere geçit vermiyor

1'inci Lig'de son 9 haftaya en yakın rakibi Kocaelispor'un 7 puan önünde ikinci sırada girerek adım adım Süper Lig'e dönmeye yaklaşan Göztepe, bu sezon defansta iyi bir grafik sergiliyor.



Oynadığı 25 maçta kalesinde 15 gol görerek ligin en az gol yiyen ekibi olan sarı-kırmızılı ekip, ikinci kez 5 haftalık gol yememe serisi yakaladı. Bu sezon ilk yarıdan sonra ikinci yarının son 5 maçında da kalesinde gol görmeyen Göztepe, çıktığı 25 karşılaşmanın 15'inde rakiplere hiç gol izni vermedi.



Göztepe defansı, ara transfer döneminde Brezilyalı Heliton'un da alınmasıyla geçilmez bir kale oldu. Son haftalarda kaleci Lis, üçlü stoper hattı Taha Altıkardeş, Heliton ve Ümit Akdağ, sağ bek Ogün Bayrak ile sol bek İsmail Köybaşı'ndan oluşan Göztepe savunması, takımın üst üste aldığı galibiyetlere büyük katkı yaptı. Polonyalı file bekçisi Lis, birçok maçta yaptığı kurtarışlar ve çıkardığı penaltılarla takımını ipten aldı.



Teknik direktör Stanimir Stoilov önderliğinde istatistiklere damga vuran Göztepe, ligin ikinci yarısında namağlup 6 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, son 13 maçı ise 10 galibiyetle geçti.





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