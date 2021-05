Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala Göztepe yönetimi transferde gaza bastı.



Norveçli kanat oyuncusu Tripic'in ayrılması ile vedaların erken başladığı Göz-Göz'de yönetim, kiralık oynayan orta saha Peter Zulj'un da kulübü Anderlecht'e dönmesi ihtimaline karşılık alternatifini belirledi. Başakşehir'den stoper Epureanu'yu listesine alan sarı-kırmızılı yönetimin, aynı ekipten on numara Danijel Aleksic'e de talip olduğu iddia edildi.



Transferin önündeki en büyük engel ise Sırp futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha kontratının bulunması. Sarı-kırmızılıların iki sezon önce de Al Ahli'de forma giyerken transferi için anlaşıp İzmir'e getirdiği 30 yaşındaki on numara son dakikada Başakşehir'e imza atmıştı. Göztepe de bunun üzerine Başakşehir'den Mossoro'yu renklerine katmıştı.



GÖZLER AYKUT KOCAMAN'DA



Göztepe, iki sezon sonra Aleksic hayalini gerçekleştirmeyi planlarken, sezon bitmeden yönetimin Sırp oyuncu ve kulübüyle bağlantıya geçerek teklifini sunacağı aktarıldı. Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın da yeni sezon planlamasında Aleksic'e yer verip vermeyeceği de transferde etkili olacak.



KARİYERİ PARLAK



Sırp futbolcu Aleksic, kariyerinde Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Sırp ekibi Vojvodina'da yetişen on numara İtalya'da Genoa, İsviçre'de St. Gallen, Polonya'da Lechia Gdansk ve Suudi Arabistan'da ise Al Ahli ekiplerinde görev yaptı. 30 yaşındaki başarılı futbolcu 1 kez de Sırp Milli Takımı'nda top koşturdu.