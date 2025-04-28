Göztepe'nin gençleri gurur kaynağı

U14 Gelişim Ligi Finalleri'nde başarılı bir performans sergileyen Göztepe, finalde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak Türkiye ikincisi oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'nin gençleri gurur kaynağı
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28 Nisan 2025 17:01
Türkiye U14 Gelişim Ligi Finalleri'nde mücadele eden Göztepe U14 takımı turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan finalde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, müsabakayı 2-0 kaybetti. 4'üncü Grup'ta mücadele eden Göztepe normal sezonu 64 puanla lider bitirmişti.

Çeyrek finallerde ise Kocaelispor'u 3-1, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Göztepe, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Üçüncülük maçında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği de U14 Gelişim Ligi'ni üçüncü olarak bitirdi.

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