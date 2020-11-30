Göztepe kazandı, Sivasspor krizden çıkamıyor

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Göztepe, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Göztepe maçı 1-0 kazandı.



Maçta Göztepe'nin golü 80. dakikada Halil Akbunar'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 9 maç sonunda 14'e yükseltti. Sivasspor ise 9 maç sonunda 9 puanda kaldı.



Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe ise aynı haftada sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.



SİVASSPOR KRİZDE



Sivasspor, bu sezon ligde evinde oynadığı 5 maçı da kazanamadı. Sivas ekibi ligde de son 5 maçında kazanamadı. Sivasspor'un son galibiyeti 17 Ekim'de Kayserispor karşısında geldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



16. dakikada Guilherme'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

19. dakikada Kayode'nin soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Claudemir'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak son çizgiye paralel giderek taca çıktı.

28. dakikada Robin Yalçın'ın sağdan ceza alanına ortasında Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kalecide kaldı.

33. dakikada Kone'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu iki hamlede kontrol etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



67. dakikada sağdan ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın altıpasa gönderdiği topa Guilherme'den önce dokunan kaleci Samassa, gole izin vermedi.

73. dakikada soldan topla ceza alanına giren Napoleoini'nin iki rakibini oyundan düşürdükten sonra yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.

80. dakikada Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.



Stat: Yeni 4 Eylül



Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Kısal, Deniz Caner Özaral



Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Barış Yardımcı, Claudemir (Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin), Cofie (Dk. 89 Camara), Yasin Öztekin, Gradel, Kayode (Dk. 46 Yatabare), Kone (Dk. 74 Ninga)



Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Nwobodo (Dk. 55 Napoleoini), Yalçın Kayan (Dk. 90 Kubilay Sönmez), Guilherme (Dk. 90 Alpaslan Öztürk), Halil Akbunar (Dk. 83 Mossoro), Ndiaye



Gol: Dk. 80 Halil Akbunar (Göztepe)



Sarı kartlar: Dk. 46 Halil Akbunar, Dk. 57 Yalçın Kayan, Dk. 88 Ndiaye (Göztepe), Dk. 59 Cofie (Demir Grup Sivasspor)



